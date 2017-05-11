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Телетрансляцию парада на Красной площади в День Победы посмотрели свыше 80 млн зрителей

Общество
11 мая, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Трансляция с Красной площади велась через телевизионное вещание во все страны

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 80 млн зрителей по всему земному шару посмотрели телевизионную трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Трансляцию парада на Красной площади, которая шла во все страны через телевизионное вещание, посмотрели более 80 млн зрителей", - сказал Кибовский.

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Он напомнил, что в параде приняли участие 11 тыс. военнослужащих и 135 единиц военной техники. На гостевых трибунах было 6 тыс. приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны, москвичей и гостей столицы. Еще 400 тыс. зрителей наблюдали за парадом по маршруту движения военной техники от улицы Нижние Мневники на Красную площадь.

8-9 мая в столице прошло около 300 мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В них приняли участие 8 млн человек, в том числе в парках города - 1,5 млн, в шествии "Бессмертного полка" - 850 тыс. человек.

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