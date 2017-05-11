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ПФР назначил 40 пенсий по потере кормильца после катастрофы Ту-154 и теракта в Петербурге

Общество
11 мая, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Выплата пенсий осуществляется в штатном режиме, сообщили в Пенсионном фонде

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) назначил 40 пенсий по потере кормильца после катастрофы Ту-154 и теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ПФР.

"Пенсионный фонд проводил работу по назначению пенсии по потере кормильца родственникам погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в декабре прошлого года и взрыва в вагоне метрополитена в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Так, назначено 39 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в авиакатастрофе и одна пенсия родственнику погибшего в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Выплата назначенных пенсий осуществляется в штатном режиме, отмечается в пресс-релизе.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ Расследование теракта в метро Петербурга
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