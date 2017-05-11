Кубань полностью готова к проведению финала чемпионата Worldskills

КРАСНОДАР, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Краснодарский край полностью готов к проведению финального этапа Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам Worldskills в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край полностью готов к проведению финала пятого национального Чемпионата по рабочим профессиям. За три дня соревнования посетят более 150 тысяч школьников края и около 3 тысяч конкурсантов и экспертов из всех регионов России и зарубежья. И этот тот случай, когда действительно главное не победа, а участие. Всем конкурсантам мы предложим обширную культурную программу, для них будут открыты краевые музеи и выставочные залы, проводиться экскурсии", - уточнил он.

По словам Кондратьева, власти обеспечат участникам и организаторам максимальные меры безопасности, поскольку у края "огромный опыт в проведении крупнейших международных мероприятий".

Также Кондратьев подчеркнул, что турнир очень важен для региона, которому нужны высококвалифицированные кадры. "Проведение соревнования для нас выгодно вдвойне. С одной стороны, при подготовке к чемпионату мы растим своих, кубанских специалистов. С другой, получаем возможность показать Краснодарский край ребятам из других регионов", - сказал губернатор.

Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.