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Митрополит Иларион призвал вице-президента США к созданию контртеррористической коалиции

Общество
11 мая, 19:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Чтобы победить терроризм, необходима единая антитеррористическая коалиция, отметил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) призвал вице-президента США Майкла Пенса к созданию объединенной международной коалиции для борьбы с терроризмом. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС в краткой беседе в Вашингтоне в кулуарах первого Всемирного саммита в защиту гонимых христиан. Чуть ранее Пенс выступал на этом форуме.

Отвечая на вопрос о том, проводит ли он в Вашингтоне встречи с американскими политиками, владыка Иларион сообщил, что перед началом саммита общался с вице-президентом США. "У меня была возможность несколько минут с ним поговорить и я сказал ему о том, о чем очень часто говорит наш святейший патриарх, - сказал собеседник. - Чтобы победить терроризм, необходима единая антитеррористическая коалиция".

"Не множество коалиций, противоборствующих одна другой, а одна коалиция, в которой лидирующую роль должны играть Соединенные Штаты и Российская Федерация", - уточнил иерарх РПЦ. По его убеждению, "если такая коалиция будет создана, терроризм будет побежден", но "до тех пор, пока она не создана, это будет оставаться общим вызовом для наших стран".

Уточнить, согласился ли с ним вице-президент США, митрополит Иларион не пожелал. "Я не могу вам пересказывать то, что он говорил, - пояснил он, имея в виду Пенса. - Но беседа прошла в духе взаимопонимания. Я также подарил господину Пенсу книгу "Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года", которая была издана одновременно на русском и английском языках".

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