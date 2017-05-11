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Патриарх Кирилл представил первый том словаря церковнославянского языка

Общество
11 мая, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что церковнославянский язык оказал огромное влияние на развитие современных славянских языков

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Церковнославянский язык, как и другие, со временем изменяется, поэтому издание "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени" является важным событием для всей отечественной лингвистики. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе презентации первого тома словаря, которая состоялась в храме Христа Спасителя.

"Церковнославянский язык постоянно развивается, и это хорошо видно, когда совершаешь богослужения, используя книги разного времени. Богослужебные тексты, которые сегодня утверждаются Священным синодом, очень отличаются от тех, которые утверждались десятилетиями ранее, и это абсолютно нормально, потому что язык не может быть застывшим", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что церковнославянский язык оказал огромное влияние на развитие современных славянских языков, "а его роль для православного богословия не менее значима, чем латинского или греческого языков".

Предстоятель РПЦ выразил благодарность всем, кто принимал участие в составлении и выпуске словаря. По его словам, "это издание станет важным образовательным ресурсом для семинарий, духовных училищ, светских высших учебных заведений и общеобразовательных школ, в которых уделяется внимание славянскому языку".

Также гостям было представлено научное исследование "Риторика патриарха", в котором содержится анализ речей и статей предстоятеля РПЦ с позиций риторики - искусства убедительной и образцовой речи.

О словаре

Издание - первый в истории мировой лексикографии многотомный академический словарь богослужебного языка Русской православной церкви, созданный с использованием современных технологий и включающий всю лексику богослужебных книг.

В первом томе описано более 1,8 тыс. лексических единиц, в том числе географические названия (топонимы), имена собственные (антропонимы), служебные слова. Кроме того, фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, которые регулярно встречаются в богослужебных текстах. Всего предполагается издать порядка 10 томов. Работу предполагается завершить в течение 8-10 лет.

Словарь издан в рамках общероссийской лексикографической программы "Словари XXI века", по которой создается система словарей, описывающих русский и церковнославянский языки, а также языки народов, проживающих на территории Российской Федерации. Программа реализуется под эгидой Института русского языка имени Виноградова РАН.

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