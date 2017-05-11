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Словакия наградила медалями ветеранов из Петербурга, освобождавших страну в 1945 году

Общество
11 мая, 21:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, мая. /ТАСС

В церемонии награждения приняли участие генеральные консулы Чехии и США

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Трое ветеранов Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга получили памятные медали министерства обороны Словакии, учрежденные в честь окончания Второй мировой войны. Ежегодно Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге вручает эти награды участникам боев по освобождению Чехословакии весной 1945 года.

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"Сегодня в Генконсульстве побывали три российских ветерана, которых мы нашли при содействии комитета по социальной защите Санкт-Петербурга, - рассказал ТАСС генеральный консул Словакии в северной столице Августин Чисар. - Самому младшему из них 92 года, самому старшему 96, но они рассказали о боях под Братиславой и Кошице так ясно и живо, как будто это было недавно".

В церемонии награждения приняли участие генеральные консулы Чехии и США. Чествуя ветеранов, дипломаты постарались создать теплую атмосферу, подчеркивающую доброе отношение к освободителям Европы. Участников войны приветствовал духовой оркестр в красноармейской форме, а на стол подали фронтовую гречневую кашу, такую, как готовили в военно-полевых кухнях.

Освобождение Чехословакии было последней стратегической операцией Красной армии в Великой Отечественной войне. Боевые действия на территории этой страны войска 2-го Украинского фронта вели с декабря 1944 года. В марте 1945 года началась Братиславско-Брновская наступательная операция, в ходе которой советские войска за два дня освободили столицу Словакии Братиславу. Операция по освобождению Праги, в ходе которой была разгромлена немецкая группа армий "Центр", продолжалась после Дня Победы и завершилась лишь 12 мая 1945 года.

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