Globo: в Бразилии монета с олимпийской символикой за пять лет подорожала в сто раз

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская монета номиналом один реал, на которой изображена олимпийская символика, за пять лет подорожала по меньшей мере в сто раз. Об этом сообщила в четверг газета Globo.
Речь идет о монете, посвященной церемонии вручения Рио-де-Жанейро знамени Олимпийских игр. Торжественное событие состоялось в Лондоне в 2012 году, тогда же памятный денежный знак был выпущен в обращение. На аверсе - лицевой стороне монеты - изображены Олимпийские знамя и кольца, эмблема Олимпиады 2016 года, указано название страны. На кольце из желтого металла (сталь покрытая бронзой), которое обрамляет диск, выполнены две надписи на португальском языке - "Вручение Олимпийского знамени" и "Лондон-2012 - Рио-де-Жанейро-2016".
Реверс - обратная сторона - полностью идентичен обычным монетам номиналом один реал ($0,32), находящимся в обращении. Общее число выпущенных экземпляров составило чуть более 2 млн штук. В специализированных магазинах, расположенных в центре Рио-де-Жанейро, за такую монету предлагают 100 реалов (около $32), а в интернете ее можно продать еще дороже - коллекционеры предлагают за ценный денежный знак до 160 реалов (более $50).
"В 2012 году никто не придал этой монете значения. Потом уже все поняли, что именно монета с флагом была отчеканена в меньшем количестве, чем другие памятные денежные знаки, и она стала редкостью", - заявил Globo владелец одного из специализированных магазинов.
XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.