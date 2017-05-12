Папа Франциск отправляется в паломничество в Фатимское святилище Португалии

ВАТИКАН, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск направляется в пятницу в Португалию в связи со 100-летием знаменитых явлений Богородицы. Понтифик совершит паломничество в селение Фатима, в окрестностях которого 13 мая 1917 года состоялось первое появление Девы Марии трем пастушкам.

В этом году празднование юбилея приняло особый размах, а начинающаяся папская поездка призвана стать кульминацией торжеств.

В 1917 году (с мая по октябрь) Дева Мария шесть раз являлась трем маленьким пастушкам на поле близ Фатимы. Богородица поведала детям о грозящих миру бедствиях: о грядущей атеистической революции в России и последующем возвращении страны к вере, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, о покушении на Папу Римского (речь шла о "епископе в белом, павшем окровавленным среди толпы").

Программой поездки предусмотрено прибытие самолета итальянской авиакомпании Alitalia с понтификом на борту в 16:20 по местному времени (18:20 мск) на португальскую военную авиабазу Монте-Реал, расположенную в 140 км к северу от Лиссабона и в 10 км от Фатимского святилища. Папу сопровождает делегация католических иерархов.

Там же на авиабазе после приветственной церемонии намечена 20-минутная личная встреча Франциска с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза. Папа совершит молитву в местной часовне. Затем, прибыв на вертолете в Фатиму, он отслужит публичный молебен в "Капелле Явления". В тот же вечер понтифик возглавит многолюдное факельное шествие паломников.

Утром в субботу, когда исполняется ровно 100 лет с первого явления Девы Марии, папа Франциск встретится с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Затем римский первосвященник отправится в фатимскую базилику Божией Матери Розария и возглавит мессу на паперти этого храма. В ходе богослужения понтифик проведет обряд канонизации Жасинту и Франсишку Марту, ставших вместе со старшей сестрой Лусией свидетелями явления Богородицы. Эта церемония будет главным событием поездки.