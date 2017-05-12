Медведев поручил проработать совершенствование правового статуса педагогов допобразования

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки, Минкультуры и Минтруду проработать вопрос совершенствовании правового статуса педагогов дополнительного образования. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

"Проработать совместно с заинтересованными организациями вопрос о совершенствовании правового статуса педагогов дополнительного образования на основе анализа трудовых прав, социальных гарантий, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации для педагогических работников", - говорится в документе.

Кроме того, Минобрнауки и Минкультуры необходимо проработать расширение практики реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства в общеобразовательных организациях.

Срок выполнения поручений - 3 июля 2017 года.