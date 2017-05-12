Майский снегопад принес в Москву более 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Атмосферной фронт циклона принес накануне вечером в столицу более 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"За последние сутки в городе, по данным станции ВДНХ, выпало 11 мм осадков, что составляет почти 22% майской нормы (51 мм)", - отметил представитель метеослужбы.

В ближайшие дни осадки в столице прекратятся и погода возьмет курс на потепление. Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. В столице накануне выпал, который к утру растаял. Небольшой покров остался на крышах домов.

По данным синоптиков, всего с начала месяца в Москве выпало более 94% месячной нормы осадков.