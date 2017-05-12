Майский снегопад принес в Москву более 20% месячной нормы осадков

Орешкин: рост импорта может ослабить рубль в летний периодЭкономика и бизнес 12 мая, 9:10
Сборная Мексики будет готовиться к Кубку конфедераций на стадионе "Центральный" в КазаниСпорт 12 мая, 9:05
Летевший в Турцию самолет вернулся в Екатеринбург из-за попавшей в двигатель птицыНовости Урала 12 мая, 8:49
Неделя звезд КХЛ 2018 года пройдет в АстанеСпорт 12 мая, 8:42
Более половины лесных пожаров в России приходится на СибирьСибирь 12 мая, 8:34
Вице-президент ФИФА: Россия будет представлена в совете организации, это вопрос времениСпорт 12 мая, 8:32
Емельяненко: международная ассоциация планирует ввести правила женских боев ММАСпорт 12 мая, 8:24
СК обратился в суд за санкцией на заочный арест экс-губернатора ЮревичаПроисшествия 12 мая, 8:10
Вице-президент ФИФА: инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себяСпорт 12 мая, 8:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Атмосферной фронт циклона принес накануне вечером в столицу более 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"За последние сутки в городе, по данным станции ВДНХ, выпало 11 мм осадков, что составляет почти 22% майской нормы (51 мм)", - отметил представитель метеослужбы.
В ближайшие дни осадки в столице прекратятся и погода возьмет курс на потепление. Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. В столице накануне выпал, который к утру растаял. Небольшой покров остался на крышах домов.
По данным синоптиков, всего с начала месяца в Москве выпало более 94% месячной нормы осадков.