Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров

Вторая мировая война унесла жизни около 13 млн детей. Кого-то из них замучили в концлагерях, кто-то не смог пережить ужасы блокады, кто-то сражался с врагом в партизанских отряда. В материале ТАСС — 10 трагических историй детей войны, их подвиги и свидетельства, которые они оставили после себя.

Тамара Казарина