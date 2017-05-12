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Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров

Общество
12 мая, 12:03 UTC+3

75 лет назад — 13 мая 1942 года — в тетради 12-летней Тани Савичевой появилась последняя запись. Накануне даты ТАСС вспомнил трагическую историю девочки и судьбы других детей военного времени

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Вторая мировая война унесла жизни около 13 млн детей. Кого-то из них замучили в концлагерях, кто-то не смог пережить ужасы блокады, кто-то сражался с врагом в партизанских отряда. В материале ТАСС  10 трагических историй детей войны, их подвиги и свидетельства, которые они оставили после себя.

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