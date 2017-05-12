Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров

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Вторая мировая война унесла жизни около 13 млн детей. Кого-то из них замучили в концлагерях, кто-то не смог пережить ужасы блокады, кто-то сражался с врагом в партизанских отряда. В материале ТАСС — 10 трагических историй детей войны, их подвиги и свидетельства, которые они оставили после себя.
Тамара Казарина