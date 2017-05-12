Песков пожелал журналистам поменьше снега в мае

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не оставил без внимания необычно холодную майскую погоду в Центральной России, выразив надежду, что снегопады больше не повторятся.

"Желаем всем меньше снега в мае", - с иронией обратился он к журналистам, завершая регулярный телефонный брифинг с представителями российских и зарубежных СМИ.

В последние дни Песков находился в Сочи, где были рабочие мероприятия у президента РФ.

Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. В столице накануне в очередной раз за последние несколько дней выпал снег, который к утру почти растаял. Небольшой покров остался на крышах домов.

По данным синоптиков, всего с начала месяца в Москве выпало более 94% месячной нормы осадков.