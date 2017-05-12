Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе

ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Высокий суд Лондона в четверг присудил супруге неназванного российского миллиардера рекордную в британской истории сумму отступных при разводе. 44-летняя женщина, о которой известно лишь то, что она родилась в Восточной Европе, является домохозяйкой и матерью двоих детей, должна теперь получить от мужа 453,6 млн фунтов стерлингов (около $585 млн), или 41% семейного состояния, указывается в судебном вердикте. Из этой суммы 350 млн фунтов ($451 млн) будет выплачено наличными. Кроме того, она станет единоличной владелицей произведений изобразительного искусства стоимостью 90,5 млн ($116,7 млн), автомобиля Aston Martin, который оценили в 350 тыс. фунтов ($451 тыс.) и других ценностей, долгое время находившихся в совместном семейном владении.

Ее теперь уже бывшему мужу 61 год, он родился на Кавказе и встретил свою будущую супругу в Москве, где она училась. В 1993 году чета перебралась в Лондон, где муж стал работать нефтяным и газовым трейдером, преуспел в данном секторе и создал энергетическую компанию в России, после чего продал в 2012 году свой пакет акций в ней за $1,37 млрд.

Суд посчитал абсолютно равным вклад как мужа, так и жены в семейное благосостояние и согласился с доводами супруги, что после развода ей необходимы средства на приобретение двух домов - одного в Лондоне и другого на Лазурном берегу Франции, а также 5 млн фунтов ($6,5 млн) наличными в год в качестве средств на существование.

Прежним рекордом по размеру полученных отступных владела Джейми Купер-Хон, супруга управляющего хедж-фондом сэра Криса Хона, отсудившая у мужа при состоявшемся три года назад разводе более 330 млн фунтов ($426 млн). Правда, британские СМИ отмечают, что многие бракоразводные процессы проводились в закрытом для общественности режиме, а потому полностью гарантировать, что нынешний развод явился самым дорогостоящим, нельзя, однако среди публичных процессов он действительно лидирует по сумме отступных.