Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе

Общество
12 мая, 14:11 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Согласно постановлению суда, женщине причитается около $585 млн, или 41% семейного состояния. Из этой суммы около $451 млн будет выплачено наличными

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Высокий суд Лондона в четверг присудил супруге неназванного российского миллиардера рекордную в британской истории сумму отступных при разводе. 44-летняя женщина, о которой известно лишь то, что она родилась в Восточной Европе, является домохозяйкой и матерью двоих детей, должна теперь получить от мужа 453,6 млн фунтов стерлингов (около $585 млн), или 41% семейного состояния, указывается в судебном вердикте. Из этой суммы 350 млн фунтов ($451 млн) будет выплачено наличными. Кроме того, она станет единоличной владелицей произведений изобразительного искусства стоимостью 90,5 млн ($116,7 млн), автомобиля Aston Martin, который оценили в 350 тыс. фунтов ($451 тыс.) и других ценностей, долгое время находившихся в совместном семейном владении.

Ее теперь уже бывшему мужу 61 год, он родился на Кавказе и встретил свою будущую супругу в Москве, где она училась. В 1993 году чета перебралась в Лондон, где муж стал работать нефтяным и газовым трейдером, преуспел в данном секторе и создал энергетическую компанию в России, после чего продал в 2012 году свой пакет акций в ней за $1,37 млрд.

Суд посчитал абсолютно равным вклад как мужа, так и жены в семейное благосостояние и согласился с доводами супруги, что после развода ей необходимы средства на приобретение двух домов - одного в Лондоне и другого на Лазурном берегу Франции, а также 5 млн фунтов ($6,5 млн) наличными в год в качестве средств на существование.

Прежним рекордом по размеру полученных отступных владела Джейми Купер-Хон, супруга управляющего хедж-фондом сэра Криса Хона, отсудившая у мужа при состоявшемся три года назад разводе более 330 млн фунтов ($426 млн). Правда, британские СМИ отмечают, что многие бракоразводные процессы проводились в закрытом для общественности режиме, а потому полностью гарантировать, что нынешний развод явился самым дорогостоящим, нельзя, однако среди публичных процессов он действительно лидирует по сумме отступных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама