Собянин: плотность застройки на месте пятиэтажек в Москве не превысит допустимую Генпланом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московские власти укажут в техническом задании для подрядчиков параметры плотности застройки на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

По словам мэра, градостроительная политика - очень важный вопрос, так как касается не только тех, кто попадает в программу, но и тех, кто проживает рядом.

"Всех волнует, не понастроят ли там монстров, будет некомфортно проживать. Сегодня мы формируем техническое задание для конкурсов, чтобы этот были районы максимально комфортного проживания. Чтобы были дома от 6 до 14 этажей - нормальная городская застройка, плотность микрорайонов будет не выше 25 тыс. кв. метров на гектар", - сказал мэр, добавив, что "это такая застройка, которая есть сегодня в Генеральном плане Москвы".

По его словам, само новое жилье будет высокого качества, "с учетом действующих стандартов", в старые "панельки" переселять горожан не будут.

"Это будут монолитные или индивидуальные дома, если "панель" - то последних серий со свободными планировками и комфортными первыми этажами для бытовых и торговых услуг", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, будут благоустроены прилегающие территории. Для этого программы реновации жилья и благоустройства "можно будет объединить".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.