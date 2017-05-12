Собянин поддержал идею ОП о городском законе с гарантиями для переселенцев из пятиэтажек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/ Мэр столицы Сергей Собянин поддержал предложение членов Общественной палаты (ОП) Москвы о подготовке отдельного городского законопроекта, в котором будут прописаны гарантии для переселенцев из пятиэтажек при реализации программы реновации. Об этом он сообщил на встрече с представителями ОП.

"Я согласен с тем, что можно принять городской закон, где зафиксировать дополнительные гарантии гражданам по реновации жилого фонда и все вопросы, которые там можно прописать", - отметил Собянин, добавив, что все эти гарантии можно будет добавить и в федеральный закон. По словам мэра, городской закон также может быть специально сформулирован и принят. Он отметил, что закон может вступить в силу только одновременно с федеральным.

Как пояснил мэр, необходимо прописать все ключевые вопросы, в частности, о переселении москвичей исключительно в районы проживания. "Это можно зафиксировать сегодня в городском законе…", - добавил он. Кроме того, по мнению мэра, в документе должно быть обозначено право на равноценную жилплощадь, "чтобы исключить всякую вероятность того, что человек получит вдруг менее ценное жилье", отметил Собянин.

"Нужно зафиксировать и более четкие гарантии судебной защиты, и вопросы самой реновации, и вопросы равнозначности, равноценности. У человека должна быть возможность оспаривания в суде, это дополнительные важные гарантии граждан, это должно быть уже прописано в Федеральном законе поправками к нему", - добавил мэр.

Градоначальник также отметил, что городской закон должен предусматривать гарантию предоставления квартир комфорт-класса, а также помощь при переселении гражданам в сложной жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам.

Предложение ОП

С предложением о принятии отдельного городского закона в ходе встречи к Собянину обратился председатель ОП Москвы Константин Ремчуков, который поделился с мэром наиболее актуальными вопросами, выявленными по итогам слушаний общественников и москвичей.

"И, конечно, это вопросы равноценности, равнозначности, в каком районе жить, какого качества дома будут, будет ли там проведен ремонт и какого класса, кто поможет старикам и пенсионерам, у которых нет родственников, переехать в эти дома, и так далее. Этот блок вопросов остается актуальным, и я бы по этому блоку социальных вопросов, дополнительных мер социальной защиты граждан в ходе реализации этой программы предложил подумать вам, есть ли возможность принять в Москве отдельное законодательство, закон о дополнительных мерах защиты москвичей в связи с реализацией программы реновации жилого фонда, в котором четко указать их право, что они будут в том районе получать равнозначное жилье, что они могут защищаться в суде, каким образом включается в программу реновации их дом, каким образом он исключается, если они того хотят, до того, как было введено федеральное законодательство", - обратился Ремчуков к Собянину.

Собянин, в свою очередь, отметил, что поправки о правах москвичей в ходе реализации программы реновации, которые вносятся в федеральный закон, "необходимо опубличить". "Я направлю специальное предложение правительству РФ, попрошу, чтобы они максимально в короткие сроки выработали официальные поправки в этот закон", - сказал он.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.