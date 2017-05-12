Москвичи смогут получить денежную компенсацию взамен квартир по программе реновации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жители столицы, которых не устроит полученная по программе реновации квартира, смогут получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старого жилья. Соответствующее предложение для учета в проекте федерального закона о реновации жилищного фонда столицы направил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры", - написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Он пояснил, что это и ряд других предложений были направлены для учета в городском и федеральном законах по итогам встречи с представителями Общественной палаты города Москвы на тему реновации. Кроме того, предлагается закрепить дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту. "В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения", - отметил мэр.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.