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Штормовое предупреждение на переправе в ЯНАО продлено до конца недели

Общество
12 мая, 16:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

Для перевозки жителей между городами Салехард и Лабытнанги используются вертолеты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение на переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлено до конца недели. Для перевозки жителей уже третий день работают вертолеты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Штормовое предупреждение в регионе не снято, синоптики обещают непогоду и на выходных. Принято решение продлить работу вертолетов до следующей недели. В таких погодных условиях перевозка вертолетами является единственным безопасным способом передвижения по маршруту, стоимость пассажирского билета более 1 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 10 мая парализовано движение судов на воздушных подушках через Обь. Перевозка людей возобновится, как только погодные условия позволят безопасно эксплуатировать этот вид транспорта.

По данным синоптиков, 12 мая на территории Ямало- Ненецкого автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление, связанное с усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. "Ночью местами небольшие, днем умеренные осадки - снег, мокрый снег, дождь, в отдельных районах метель. Температура ночью до -12 градусов", - уточнили в пресс- службе.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.

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