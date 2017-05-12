Более 2 млн школьников приняли участие в экоуроках "Единой России"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Участие в экологических уроках, проводимых партией "Единая Россия" в рамках Года экологии, приняли более двух миллионов школьников по всей стране. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Более 2 млн школьников приняли участие в экологических уроках "Сделаем вместе!". По всей стране в рамках Года экологии было проведено более 45 тыс. экологических уроков в 18 тыс. общеобразовательных учреждений", - цитирует депутата пресс-служба единороссов.

По словам Онищенко, акция "охватила широкие слои населения от Калининграда до Сахалина". "Каждый день в крупных городах и небольших сельских поселениях проходили экоуроки, конкурсы и зеленые мероприятия. Школьники вместе с преподавателями, политическими деятелями, спортсменами, журналистами и всеми неравнодушными к проблемам экологии людьми делали хорошее дело на благо нашей любимой страны и всей Земли", - рассказал Онищенко.

Он добавил, что победители конкурсов, проводимых в рамках данной акции, будут определены "в самое ближайшее время и получат возможность провести отдых в международных лагерях "Артек" и "Орленок".