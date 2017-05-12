Самому пожилому в США ветерану Второй мировой войны исполнилось 111 лет

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Самому пожилому из живущих в США ветеранов Второй мировой войны, Ричарду Овертону, исполнилось 111 лет. Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News.

Он родился 11 мая 1906 года в штате Техас, в округе Бестроп. С 1942 по 1945 годы он служил на Тихом океане в составе 1887-го инженерного авиационного батальона. После войны Овертон вернулся в родной Техас и поселился в его столице, городе Остине, где зарабатывал на жизнь, пробуя себя в самых различных профессиях. Так, в течение нескольких лет он торговал мебелью и разносил почту.

Все это время он проживает в одном и том же доме и придерживается давно укоренившихся привычек: по утрам неизменно выпивает чашечку кофе с виски, выкуривает в день 12-18 сигар и почти никогда не снимает любимую кепку-бейсболку ветерана Второй мировой. Овертон не любит смотреть телевизор, крайне негативно относится к войнам, а из блюд предпочитает макароны с сыром.

Он дважды был женат, но детьми не обзавелся. Самым счастливым моментом своей жизни ветеран считает избрание президентом США "чернокожего парня", Барака Обамы, с которым он лично встречался в Вашингтоне в 2013 году.

В последнее время у ветерана возникли проблемы с оплатой счетов за проживание в собственном доме, но перебираться в приют для престарелых он не хочет. Его соседи и местные активисты организовали фонд по сбору средств, чтобы обеспечить Овертону возможность дожить свою долгую жизнь в привычном для него месте.