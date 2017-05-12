Мединский поручил проверить подрядчика, срывающего сроки капремонта рязанского цирка

Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил проверить работу подрядчика, осуществляющего работы по капитальному ремонту Рязанского цирка, завершить которые планировалось еще летом 2016 года. В случае выявления нарушений договор со строителями будет расторгнут в одностороннем порядке, заявил министр журналистам в ходе работы Координационного совета по культуре в Рязани.
"Темпы работы на рязанском цирке нас не устраивают, я <…> дал прямое поручение директору Росгосцирка внимательно проанализировать договорные отношения с подрядчиком, и если с юридической точки зрения мы выясним, что подрядчик существенно нарушил базовые условия договора, Росгосцирк будет в одностороннем порядке разрывать подрядный договор", - заявил министр.
"Цирк должен был быть сдан еще в прошлом году", - добавил он.
Он предложил передать объект государственному заказчику с тем, чтобы успеть сдать его в эксплуатацию к марту 2018 года.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этим летом работы возобновились достойными темпами, тогда, возможно, нам удастся в течение года работы завершить. Ибо сейчас очередной перенесенный срок был май, потом перенесен на декабрь, но, судя по докладу Росгосцирка, <…> к новогодним каникулам у детей Рязанского цирка не будет", - добавил Мединский.
Рязанский государственный цирк, история которого ведется с 17 декабря 1971 года, был закрыт на капитальный ремонт 24 февраля прошлого года. В ноябре 2015 года в цирке произошел пожар площадью около 300 кв. м, открыть после ремонта цирк планировалось летом 2016 года, после чего дату открытия перенесли на 2017 год.