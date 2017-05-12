Мединский поручил проверить подрядчика, срывающего сроки капремонта рязанского цирка

РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил проверить работу подрядчика, осуществляющего работы по капитальному ремонту Рязанского цирка, завершить которые планировалось еще летом 2016 года. В случае выявления нарушений договор со строителями будет расторгнут в одностороннем порядке, заявил министр журналистам в ходе работы Координационного совета по культуре в Рязани.

"Темпы работы на рязанском цирке нас не устраивают, я <…> дал прямое поручение директору Росгосцирка внимательно проанализировать договорные отношения с подрядчиком, и если с юридической точки зрения мы выясним, что подрядчик существенно нарушил базовые условия договора, Росгосцирк будет в одностороннем порядке разрывать подрядный договор", - заявил министр.

"Цирк должен был быть сдан еще в прошлом году", - добавил он.

Он предложил передать объект государственному заказчику с тем, чтобы успеть сдать его в эксплуатацию к марту 2018 года.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этим летом работы возобновились достойными темпами, тогда, возможно, нам удастся в течение года работы завершить. Ибо сейчас очередной перенесенный срок был май, потом перенесен на декабрь, но, судя по докладу Росгосцирка, <…> к новогодним каникулам у детей Рязанского цирка не будет", - добавил Мединский.

Рязанский государственный цирк, история которого ведется с 17 декабря 1971 года, был закрыт на капитальный ремонт 24 февраля прошлого года. В ноябре 2015 года в цирке произошел пожар площадью около 300 кв. м, открыть после ремонта цирк планировалось летом 2016 года, после чего дату открытия перенесли на 2017 год.