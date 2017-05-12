КБ "Стрелка": Москва выступает флагманом благоустройства российских городов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва выступает флагманом в сфере благоустройства и развития застроенных территорий российских городов. Такое мнение ТАСС высказала Александра Сытникова - партнер КБ "Стрелка", курирующего реализацию национальной программы "Формирование комфортной городской среды" и выступающего программным директором форума "Среда для жизни" в Саратове.

"Сегодня флагманом в благоустройстве общественных пространств выступает Москва - Парк Горького, Крымская набережная, Триумфальная площадь являются успешными примерами того, как преображать городскую реальность, делать ее удобной и комфортной для горожан. Вслед за Москвой преобразования происходят в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других крупных городах страны. Но масштабной работы до этого года не велось, это были единичные кейсы. Сейчас благодаря программе и национальному приоритету "Формирование комфортной городской среды" мы становимся свидетелями беспрецедентных работ по всей стране, результатом чего станет новый облик российских городов, выполненный силами в большинстве случаев самих местных жителей", - отметила она.

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо развивать в городах ключевые общественные пространства, имеющие историческую ценность, служащие местом сбора людей и пересечения маршрутов большей части жителей. Их преображение повлечет за собой изменение отношения ко всему городу как местных жителей, так и туристов, увеличит число потенциальных покупателей и посетителей для небольших кафе и магазинов на этой территории. Примером такого удачного изменения может служить, как отметила Сытникова, реализация в столице проекта "Моя Москва", по предварительным подсчетам увеличившего число пешеходов и потенциальных потребителей услуг более чем на 20%.

"Да, в последние годы вопрос благоустройства общественных пространств в городах России выходит на первичную повестку. В каждом населенном пункте есть ключевые общественные пространства, где собираются люди, где проходят их основные маршруты, где у территории есть историческая ценность. Именно эти территории нуждаются в благоустройстве в первую очередь, потому что они и есть лицо города. Если преобразить это пространства, то и отношение к городу будет другое, как среди локальных жителей, так и среди гостей и туристов", - заявила она.

По всей стране, по словам партнера КБ "Стрелка", в 2017 году должно преобразиться 210 общественных пространств, в период 2018-2022 гг. благоустройство затронет еще 170 площадок.

"Если мы говорим про 2017 год, то в большинстве случаев дизайн-проекты будут готовы к началу мая, после внесения корректировок и согласования проекта со всеми заинтересованными сторонами, будут определяться объемы и источники финансирования", - заявила Сытникова, отметив, что финансирование работ будет производиться за счет муниципальных и региональных бюджетов и за счет федеральных субсидий, возможно также и привлечение инвестиций сторонних организаций.

Новые правила

В целом же городам страны, по мнению эксперта, требуется не только благоустройство ключевых пространств, но и новые правила, СниПы и нормативно-правовая база.

"Советские строительные нормы и правила, СНиПы созданы для городов плановой экономики, построенных вокруг заводов и фабрик. Современная экономика требует сосредоточиться на потребностях горожанина, а не производства. В первую очередь нужно желание города и горожан меняться, затем поддержка инициативы на уровне власти - муниципальной, областной, федеральной. Необходимо создать новую нормативно-правовую базу, потому что сейчас ни в законодательных актах, ни в градостроительных документах не прописаны нормы, которые были бы адекватны современности", - пояснила собеседница агентства.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" пройдет 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.