Детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в Ивановской области в 2018 году

ИВАНОВО, 12 мая. /ТАСС/. Первый в Ивановской области детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в первой половине 2018 года. Как сообщил ТАСС губернатор региона Павел Коньков по итогам встречи с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, на открытие первого детского технопарка в регионе будет необходимо около 140 млн рублей.

"Детский технопарк "Кванториум" должен начать работу в первой половине 2018 года. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта обойдется в 140 млн рублей, в том числе на работы по реконструкции здания требуется порядка 60 млн рублей и около 80 млн на закупку оборудования", - сказал Коньков.

Он добавил, что в прошлом году на создание детского технопарка из бюджета города Иваново выделено 10 млн рублей, в текущем году также предусмотрено еще 10 млн рублей.

"Необходимые для реализации проекта средства также выделят инвесторы-резиденты, которые разместят в технопарке часть своих технологических цепочек и будут готовить на базе парка своих будущих специалистов", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе областного правительства добавили, что технопарк займет площадь около 1,5 тыс. квадратных метров, площадь учебных кабинетов составит почти 600 квадратных метров. В настоящее время для размещения детского технопарка ведется реконструкция здания бывшего дома культуры "Ивтекмаш".

В нем планируется реализация не менее пяти направлений естественно-научной и технической направленности: робототехника, IT-технологии, промышленный дизайн, лазерные и аэрокосмические технологии.

"Направления подготовки определены в соответствии с ведущей отраслью экономики региона - текстильной промышленностью", - пояснили там.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Сейчас подобные площадки уже запущены в четырех пилотных регионах, в частности, среди субъектов ЦФО такой технопарк работает в Белгородской области.