Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в Ивановской области в 2018 году

Общество
12 мая, 19:10 UTC+3

На открытие первого детского технопарка в регионе потребуется около 140 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 12 мая. /ТАСС/. Первый в Ивановской области детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в первой половине 2018 года. Как сообщил ТАСС губернатор региона Павел Коньков по итогам встречи с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, на открытие первого детского технопарка в регионе будет необходимо около 140 млн рублей.

"Детский технопарк "Кванториум" должен начать работу в первой половине 2018 года. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта обойдется в 140 млн рублей, в том числе на работы по реконструкции здания требуется порядка 60 млн рублей и около 80 млн на закупку оборудования", - сказал Коньков.

Он добавил, что в прошлом году на создание детского технопарка из бюджета города Иваново выделено 10 млн рублей, в текущем году также предусмотрено еще 10 млн рублей.

"Необходимые для реализации проекта средства также выделят инвесторы-резиденты, которые разместят в технопарке часть своих технологических цепочек и будут готовить на базе парка своих будущих специалистов", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе областного правительства добавили, что технопарк займет площадь около 1,5 тыс. квадратных метров, площадь учебных кабинетов составит почти 600 квадратных метров. В настоящее время для размещения детского технопарка ведется реконструкция здания бывшего дома культуры "Ивтекмаш".

В нем планируется реализация не менее пяти направлений естественно-научной и технической направленности: робототехника, IT-технологии, промышленный дизайн, лазерные и аэрокосмические технологии.

"Направления подготовки определены в соответствии с ведущей отраслью экономики региона - текстильной промышленностью", - пояснили там.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Сейчас подобные площадки уже запущены в четырех пилотных регионах, в частности, среди субъектов ЦФО такой технопарк работает в Белгородской области. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
2
В Керчи построят железнодорожную станцию на подъезде к мосту между Крымом и материковой РФ
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
6
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
7
Власти Италии оштрафовали WhatsApp на €3 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама