Москвичи смогут получить деньги взамен квартиры по программе реновации

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Жители столицы, которых не устроит полученная по программе реновации (сноса пятиэтажек) квартира, смогут получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старого жилья. Кроме того, в законодательстве могут появиться дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту.

Эти два новых тезиса озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты столицы. Тезисы будут оформлены в виде поправок к законопроекту о реновации и направлены в правительство РФ. Делается это для усиления защиты прав жителей пятиэтажек, о чем ранее президент России Владимир Путин попросил федеральные и столичные власти.

"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры, - озвучил положение мэр. - Жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения".

Ранее о денежных компенсациях власти города говорили только в отношении владельцев нежилых помещений: они смогут выбрать либо компенсацию по рыночной цене либо равнозначное соответствующее помещение, на которое они согласятся, если не хотят компенсацию на рыночных условиях.

Как будет выглядеть процесс оценки квартир и выручки за них гражданами средств, мэрии еще предстоит продумать и описать. 12 мая эти детали не прозвучали.

Но данное заявление продемонстрировало готовность властей Москвы учесть ранее озвученную рядом депутатов Госдумы и экспертов, в том числе из банковской сферы, озабоченность в вопросе о "равнозначности" (по метрам) и "равноценности" (по деньгам) жилья взамен снесенных домов. В частности, понятие "равноценности" жилья, которое изначально не вошло в проект закона о реновации, нужно также и для определения принципов ипотеки. Этот аспект, включая перенос ипотеки на новую квартиру и льготный кредит для переселенцев, тоже еще предстоит учесть в законодательстве.

Ипотека для реновации

Собянин заверил, что и ипотека, о которой забыли при подготовке к первому чтению закона о реновации в Госдуме 20 апреля, будет внесена в документ. Сейчас речь идет о переносе предмета ипотечного залога при переселении по программе реновации пятиэтажек. "В проекте нового закона мы пропишем эту историю, чтобы защитить права граждан, которые сегодня имеют ипотеку, чтобы не происходило расторжение этого договора", - сказал мэр. Однако он уверен, что проблема переноса ипотеки - надуманная, и "ее в городе не существует". Пример тому - первая программа переселения из пятиэтажек: ни разу не возникало случаев, когда происходил разрыв ипотеки.

Ранее о том же заявил и президент, председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, также назвав "надуманной" проблему сноса жилья, которое было взято в ипотеку, в рамках столичной программы реновации. По его словам, Росреестр в среднем регистрирует в Москве сделку за пять дней, по стране в среднем регистрация ипотечной сделки - семь дней. Фактически при сносе старого жилья, взятого в ипотеку, будет проводиться процедура замены закладной.

Депутат Госдумы от "Единой России", один из авторов законопроекта Николай Гончар считает, что для регулирования подобных вопросов не нужны изменения в действующее законодательство. Аналогично не должно возникнуть проблем у тех собственников пятиэтажек, кто при переселении в новый дом захочет приобрести квартиру побольше - особых пунктов в законодательстве не потребуется, полагает депутат.

Пока мэр не затронул вопрос льготной ипотеки, общаясь с общественниками, однако этот вопрос, видимо, все же будет учтен. В интервью газете "Комсомольская правда", которое также вышло 12 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин упомянул про этот тип ипотеки в связи с реновацией. Льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек, которые захотят расширить площадь своего жилья больше предоставляемых метров или приобрести дополнительное, может быть под 8-8,5% годовых, сказал чиновник.

Это существенно ниже средней ставки ипотеки в ее текущем виде - около 12%. Про взаимодействие с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в интервью Хуснуллин не упомянул, однако вряд ли этот вопрос будет решаться без этого государственного института развития ипотеки.

Агентство, созданное в 1999 году, с 2015 года начало наращивать функции единого института развития в жилищной сфере. Так, в марте 2015 года в качестве антикризисной меры в России при участии АИЖК была запущена самая масштабная на тот момент программа - "Ипотека с государственной поддержкой" (льготная ипотека). Ставка опускалась до 11,5%.

Городской закон о реновации и общественный контроль

Мэр Москвы затронул также общие правовые вопросы относительно программы реновации. Во-первых, он согласился с необходимостью введения нового отдельного городского закона, в котором будут зафиксированы гарантии жителей пятиэтажных домов при реновации жилищного фонда. Этот закон должен вступить в силу одновременно с законом федеральным. Гарантии, которые будут прописаны в нем, необходимо продублировать и в федеральном законе.

Во-вторых, градоначальник одобрил предложение Общественной палаты о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек на весь период ее реализации. "Я не только не возражаю, я прошу, чтобы Общественная палата активно включилась во все стадии контроля за проектом реновации, начиная от формирования списков, голосования, подведения итогов голосования, создания программы, ее реализации. Было бы хорошо, чтобы бы Вы на своей площадке собрали другие общественные организации, активистов, которые интересуются и работают над этим вопросом", - сказал Собянин.

В штаб смогут войти не только члены Общественной палаты, но и другие "неравнодушные общественники": нужен общественный контроль, чтобы люди знали, куда им обратиться.

Что делать с домами-памятниками?

Собянин еще раз напомнил, что предварительный список для голосования не является догмой, даже если дома не будет в списке по итогам голосования в системе "Активный гражданин" и в МФЦ (с 15 мая по 15 июня) или, напротив, он там окажется, по каждому дому любое решение может быть пересмотрено. Сейчас жители порядка 500 домов, не обнаружив свои адреса в предварительном списке, выступают за включение в программу. Напротив, порядка 15 домов в Москве, жители которых считают, что попали в список на снос по программе реновации ошибочно, будут исключены из проекта. "Мы ничего не закрываем, если захотят, пусть на собрании принимают решение. Этих домов не так много, но если есть такие обращения, мы их учтем", - заверил мэр.

Отдельная ситуация с т. н. "домами-памятниками". В программу сноса они попасть не могут, их нужно реставрировать. Но жильцы таких домов оказались заложниками ситуации. "Живут в памятниках, но внутри условия значительно хуже, чем в обычных домах", - пояснил мэр. По поводу жителей этих домов будет приниматься отдельное решение.

Мосгорнаследие и независимые эксперты исключили из списка для голосования под снос около 300 уникальных домов, представляющих историко-культурную ценность. Например, это Дангауэрская слобода - жилой массив на территории района Лефортово, построенный как соцгородок в 1928-1932 гг.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь идет о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для этого на начальном этапе программы расселения потребуется выделить около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Двадцатого апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение резонансного законопроекта до июля.