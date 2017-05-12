Доступность высшего и среднего образования для инвалидов в РФ в 2016 году выросла

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Доступность высшего и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью выросла в 2016 году. Об этом говорится в тексте отчета правительства РФ по выполнению поручений президента от 12 декабря 2014 года.

"Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в 2016 году составила 21,5 тыс. человек, что на 31,7% больше, чем в 2015 году", говорится в опубликованном документе.

В отчете также отмечено, что по "программам высшего образования обучались более 19,5 тыс. студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, что на 8,33% больше, чем в 2015 году".

По данным Минтруда, по состоянию на 1 января 2017 года общая численность инвалидов составляет 12,3 млн человек, в том числе работают около 2 млн человек.