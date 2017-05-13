Врио губернатора: частные инвесторы вложили в туркластер "Рязанский" порядка 2,6 млрд руб.

РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Частные инвесторы вложили в туркластер "Рязанский" 2,6 млрд руб., до конца 2018 года сумма превысит 3 млрд рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

"Объем привлеченных внебюджетных средств уже составил 2,6 млрд руб., до конца 2018 года эта цифра превысит 3 млрд руб., в рамках этого проекта уже введены в эксплуатацию крупные гостинично-туристические комплексы", - сказал Любимов, выступая на заседании координационного совета по туризму в Рязани.

С 2013 года Рязанская область находится в числе девяти субъектов Центрального федерального округа, участвующих в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", в рамках которой в регионе создается туркластер "Рязанский". Общий объем инвестиций в строительство объектов площадки превысит 4 млрд руб., из них около 1 млрд руб. - средства федерального и областного бюджетов.

Туристско-рекреационный кластер "Рязанский" расположен в Рязанском, Рыбновском районах и в самой Рязани - именно по этим территориям проходят самые популярные туристические маршруты региона. В рамках проекта в регионе появились гостинично-развлекательные комплексы "Окская жемчужина" и "В некотором царстве", в 2017 году откроются комплексы "Рыбацкая деревня" и "Старый город". Кроме того, в туристический кластер войдет отель на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константиново.

Кроме того, напомнил Любимов, власти региона разработали концепцию еще одного туристско-рекреационного кластера - "Касимовский", основу которого составляют объекты культурного наследия Касимова. Райцентр имеет статус малого города, исторического поселения федерального значения. Кластер предполагается создавать на основе государственно-частного партнерства. На территории населенного пункта расположены как православные святыни, так и памятники мусульманской культуры.