"Городские выходные" в Саратове предлагают горожанам более 20 мероприятий

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. "Городские выходные", которые проходят в Саратове 13 и 14 мая в рамках форума "Среда для жизни", предоставляют жителям города возможность принять участие в более чем 20 мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба АИЖК.

"13-14 мая в Саратове пройдет фестиваль "Городские выходные", открытая часть программы Форума "Среда для жизни: квартира и город". В программе более 20 событий на различных площадках города — бесплатные экскурсии о нескучном Саратове, лекторий для предпринимателей, городской семейный пикник, забег на 5 км и круглые столы по урбанистике, а также концерт на Набережной, которым завершится фестиваль", - говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе, "Городские выходные" – это возможность не только для гостей, но и для самих жителей города отрыть для себя Саратов и интересно провести выходные дни. Сообщается, что помимо Театральной площади, привычного места для массовых праздников, мероприятия пройдут на Набережной Космонавтов и центре "Пионер" на проспекте Кирова.

Одна из составляющих выходных в Саратове – бесплатные экскурсии. "Нескучные маршруты о том, как живет город сегодня, знаменитых саратовцах и богатой истории подготовили краевед и блогер Денис Жабкин, кинорежиссер Григорий Гришин, спортивный журналист Станислав Гридасов и историк Игорь Сорокин. Также можно будет записаться на экскурсии выпускников проекта "Горожане для горожан» и стать первым слушателем — в течение 2 месяцев 15 саратовцев впервые разрабатывали маршруты под руководством Айрата Багаутдинова (проект "Москва глазами инженера") и локальных экспертов", - сообщает пресс-служба.

Также все выходные на Набережной Космонавтов на первом причале с 12.00 и до 20.00 будет работать фестиваль еды – мероприятия в популярном формате, где горожане смогут познакомиться с кухней и блюдами молодых гастрономических проектов Саратова, Поволжья и Москвы.

В городском центре "Пионер" проходят лекции городских предпринимателей, среди участников заявлены создатель формата антикафе, сети свободных пространств "Циферблат" и загородного отеля "Болотов дача" Иван Митин (Москва), владелец книжного магазина "Подписные издания" Михаил Иванов (Санкт-Петербург), Игорь Сайфуллин (Москва) — создатель клуба "Спортивная секция", предлагающего тренировки по разным видам спорта в компании приятных людей, и Анастасия Альбокринова (Самара) — создатель межрегионального фестиваля набережных "ВолгаФест", который за несколько лет создал формат качественного досуга в Поволжье.

В воскресенье в числе множества мероприятий пройдет забег на 5 км, – от Театральной площади, через главные исторические улицы и Набережную Космонавтов, и круглый стол по урбанистике, где эксперты в области градостроения, развития городской среды и организации общественных пространств обсудят, почему надо строить много жилья, а также каковы потенциал, перспективы развития и риски Саратова.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.