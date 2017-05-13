Мутко предостерег регионы, планирующие ввести курортный сбор

РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Регионы, которые будут вводить курортный сбор, должны подходить к этому вопросу осторожно, понимая, что эти средства не станут основным источником их доходов. Об этом заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания Координационного совета по туризму в Рязани.

"В данном случаем мы рассчитываем на то, что каждый регион, субъекты РФ, муниципалитеты очень разумно подойдут к введению пляжного сбора. То есть они будут понимать, что сегодня не здесь самый главный источник зарабатывания денег. Не здесь", - подчеркнул Мутко. Он особо отметил, что "к введению субъектом и муниципалитетом курортного сбора надо подходить очень-очень осторожно", чтобы новый механизм не стал преградой для посещения туристами отечественных курортов, а, наоборот, помог усовершенствовать их.

"Надо заниматься созданием качественной инфраструктуры, надо создавать новые турпродукты, улучшать качество обслуживания. Не гнаться все время за повышением цен. Мы видим, что у нас конкуренция в данной сфере очень жесткая - у нас есть Турция, у нас есть Египет рядом, где сегодня применяются самые разные механизмы. Поощрительные, а не заградительные", - добавил вице-премьер.

В свою очередь врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, неоднократно заявлявший о намерении значительно улучшить туристическую инфраструктуру и турпоток в регион, положительно оценил инициативу о введении курортного сбора. Однако Рязанская область, по его мнению, еще не соответствует статусу курортного региона, и, следовательно, вопрос о введении сбора здесь не обсуждается.

С 1 января 2018 года туристы, приезжающие в ряд популярных туристических регионов России должны будут оплачивать курортный сбор в случае принятия на федеральном уровне соответствующего закона. Законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 28 апреля был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу.