Более 13 тыс. человек посетили мероприятия открытия форума "Среда для жизни" в Саратове

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Более 13 тыс. жителей и гостей Саратова приняли участие в мероприятиях в рамках культурной программы "Городские выходные" урбанистического форума "Среда для жизни. Квартира и город". Об этом ТАСС сообщили в министерстве информации и печати региона.

"Сегодня в Саратове начал работу международный форум "Среда для жизни: квартира и город". Стартовым мероприятием стал фестиваль "Городские выходные", который посетили около 13 тыс. человек", - уточнили в министерстве.

Экскурсии и фестиваль еды

"Городские выходные" начались с бесплатных экскурсий для всех желающих. У жителей и гостей города была возможность прогуляться по исторической части города и узнать о том, чем жил регион в древности, какие известные имена связаны с Саратовом и даже о визите писателя Александра Дюма и месте, где он фотографировался на проспекте Кирова.

А в 12:00 на Набережной космонавтов открылся фестиваль еды. Время выбрано не случайно - после пеших экскурсий многие жители успели проголодаться и пришли на Набережную отдохнуть и перекусить. Угощения были на любой вкус - от привычных бургеров с лимонадом, до мороженого в виде Дарта Вейдера или Че Гевары, рисовых сандвичей и паэльи с гигантскими креветками.

"В мероприятии приняло участие около 20 кафе и ресторанов, как местных, так и из других регионов, в том числе, из Москвы. Мероприятие дало возможность саратовцам не только попробовать блюда гастрономических проектов, но и поиграть в настольные игры и сделать фото в фотобудке.

Именно поэтому фестиваль еды стал одним из наиболее посещаемых мероприятий", - рассказали в министерстве.

Специально к празднику Набережную украсили флажками и установили арт-объект "Я дома" - сооружение, на фоне которого смог сфотографировать любой желающий. А по Волге, вдоль причала отправилась парусная регата.

"Мероприятие действительно масштабное и красочное, мы пришли сюда всей семьей, с детьми. Сегодня мы побывали на экскурсии, узнали о визите в Саратов писателя Александра Дюма и месте, где он фотографировался на проспекте Кирова (сегодня эта фотобудка не сохранилась). Затем на Набережной, где попробовали вечером планируем посетить кинопоказ", - поделилась с корр. ТАСС впечатлениями мама двоих детей Наталья Селюкова

Лекции и урбанистика

Продолжились "Городские выходные" рядом образовательных и увлекательных лекций. Управляющий книжного магазина "Подписные издания" из Санкт-Петербурга, в частности, рассказал о том, как книжный магазин может стать центром притяжения горожан.

Лекции по городскому предпринимательству проходят в рамках "Городских выходных в Саратове".

В свою очередь гость из Самары, создатель межрегионального фестиваля набережных "ВолгаФест" Анастасия Альбокринова коснулась темы нового формата городского пространства, рассказав об опыте работы с образом города. По мнению лектора, саратовская набережная должна стать центром культурных событий для всех возрастных и социальных слоев населения. Анастасия Альбокринова выразила уверенность, что Саратов абсолютно готов к новому формату досуга и организации общественного пространства.

О форуме

Форум "Среда для жизни. Квартира и город" пройдет в Саратове с 13 по 15 мая. Завтра в городе продолжатся массовые мероприятия, в том числе экскурсии и пикники, завершится день праздничным концертом и салютом. 15 мая откроется деловая часть форума, на которую приедут архитекторы и урбанисты со всего мира. Также планируется, что в форуме примет участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран.