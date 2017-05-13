Законопроект о гарантиях жильцам сносимых пятиэтажек будет рассмотрен 17 мая

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Законопроект о дополнительных гарантиях для жителей столицы, чьи дома попадают в программу реновации, будет рассмотрен 17 мая на заседании Мосгордумы. Об этом сообщил ее председатель Алексей Шапошников на своей странице в Facebook.
"В Мосгордуму внесен законопроект о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве. Заседание Мосгордумы назначено на 17 мая, мы рассмотрим документ в первоочередном порядке", - написал он, добавив, что законопроект включил в себя все вопросы по программе, которые волновали москвичей. Шапошников также отметил, что в законопроекте учтены их замечания, высказанные депутатам Москгордумы на сходах во дворах.
"Кстати, как только будет принято постановление правительства, которым утверждается программа реновации, обязанность уплаты взносов на капремонт будет прекращена", - добавил председатель Мосгордумы.
Ранее стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин внес законопроект, предусматривающий 12 дополнительных гарантий. Согласно документу, в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе. Такое решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе в любое время.
Жильцы домов, которые будут снесены в рамках реновации, должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках. В качестве пятой дополнительной гарантии законопроект предполагает предоставление равнозначных квартир в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленаграда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку ("комфорт-класс").
Также предполагается, что если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.