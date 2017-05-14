Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: рынок жилья через 10 лет изменится коренным образом

Общество
14 мая, 12:51 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, мая. /ТАСС

Изменения будут вызваны демографическим провалом первой половины 1990-х годов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Рынок жилья в течение последующих 10 лет претерпит коренные изменения в структуре спроса и предложения, и вызваны они будут демографическим провалом первой половины 1990-х годов. Об этом на сессии "Жилищная политика: качество vs количество", прошедшей в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город" в Саратове, сообщил руководитель аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

"Сейчас на рынок недвижимости начинает выходить уже поколение 1990-х годов. Оно малочисленно, оно не сможет заместить ту структуру спроса, которая на рынке сформировалась, и по прогнозу Росстата мы видим, что эта группа (потенциальных покупателей жилья - прим. ТАСС) уже достаточно скоро в 1,5 раза снизится, и девелоперам придется работать уже по-другому. Мы считаем, что эти демографические изменения, которые неизбежны, они изменят не только рынок жилья, не только поменяют структуру предложения. Они в общем-то отразятся и на развитии городов, остановят их расползание", - полагает он.

Хорьков отметил, что существующий спрос на рынке жилья сформирован возрастной группой людей в возрасте от 25 до 40 лет. "Это как раз те люди, на которых делали ставку девелоперы в последние годы, благодаря этим покупателям рынок рос, и надо сказать, что это достаточно непритязательные покупатели в своих запросах - они достаточно легко переезжали на окраины городов, они не формировали какого-то повышенного требования к качеств жилья. Поэтому девелоперам было достаточно легко работать с этой возрастной группой", - отметил он.

Эксперт также рассказал о том, что изменения на рынке недвижимости уже начались. "Заметны они станут через пять лет, а через десять лет мы будем жить уже совершенно в другом рынке", - пояснил Хорьков.

Основные ниши рынка жилья

По мнению эксперта Уральской палаты недвижимости, спрос на покупку жилья среди молодых людей в ближайшие пять лет существенно снизится в пользу жилья арендного. "Это совершенно иное поколение, поколение, рожденное в современной России. Наверное, отношение этих людей к собственному жилью будет не таким, как у нас. Здесь как раз вопросы формирования арендного фонда, они становятся актуальными, и мне кажется, что города, которые смогут сформировать прозрачный арендный фонд, будут иметь преимущество в конкуренции за интеллектуальные ресурсы - это необходимо делать", - рассказал он.

"Вторая группа, на которую сможет опереться рынок жилья в ближайшие 5-10 лет - это семьи с детьми, многочисленное поколение 1970-1980-х гг., многие из которых на сегодняшний день выплатили свою первую ипотеку, у них выросли дети, и теперь им необходимо расширять жилплощадь, но у них иные требования к качеству жилья", - пояснил Хорьков, отметив, что основное внимание при выборе жилья семьи будут обращать на уровень развития инфраструктуры районов.

Третье направление работы на рынке жилья будет связано, как считает эксперт, с людьми пенсионного возраста. "По данным Росстата, растет число семей пенсионеров, в которых на каждого члена семьи приходится по 35 и более квадратных метров жилплощади", - рассказал он, пояснив, что в работе с этой категорией на первый план выходит вопрос оптимизации избыточной жилой площади.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт Стрелка.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Среда для жизни: квартира и город
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
3
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
4
СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР
5
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
6
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
7
Пользователи Android в РФ начали получать уведомление о доступности Android Pay
Темы дня
Загрузка...
Реклама