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Саратовская область возглавила рейтинг комфортной городской среды

Общество
14 мая, 14:18 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, мая. /ТАСС

В число лидеров также вошли Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Саратовская область стала лидером рейтинга регионов по реализации проекта формирования комфортной городской среды, составленного Минстроем РФ. Об этом на круглом столе "Города будущего: среда для развития", прошедшего в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город", сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Мы подвели промежуточные итоги (рейтинга - прим. ТАСС) субъектов РФ по реализации проекта формирования комфортной среды. Саратовская область заняла первое место", - сказал замглавы Минстроя.

При составлении рейтинга оценивалась динамика развития городской среды и реализуемый потенциал, учитывались реализуемые и планируемые проекты, вовлеченность региона в них и прогнозные ожидания того, насколько заметны будут изменения в среде городов.

Наибольший балл по рейтингу набрала Саратовская область - суммарно она набрала 35 баллов, в том числе, за наличие интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования, наличие главного архитектора и выполнение всех требований программы. В число лидеров также вошли Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края - они набрали по 32 балла набрали. Третье место разделили Ульяновская, Иркутская и Оренбургская области.

Последние места рейтинга - у Еврейской автономной области и Магаданской области (по 19 баллов), по 18 баллов у Республики Тыва, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия, Чукотского автономного округа, Рязанской области, Республики Калмыкия, по 16 баллов у Краснодарского края и Амурской области.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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