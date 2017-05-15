Почтовая марка "Российская студенческая весна" выходит в обращение

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Почтовая марка, приуроченная к проведению 25-го юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", сегодня выходит в обращение. Ее тираж составляет 225 тыс. экземпляров, номинал - 22 рубля. Марки будут доступны в почтовых отделениях по всей стране, их можно использовать для оплаты пересылки письменной корреспонденции в РФ.

"Выпуском почтовой марки, посвященной юбилею программы "Российская студенческая весна", Федеральное агентство связи поддерживает идею развития творческого потенциала российской молодежи, - отметил в беседе с ТАСС руководитель Россвязи Олег Духовницкий. - Данная марка войдет в российские и международные филателистические каталоги, а конверты с наклеенными марками разойдутся по всему миру".

В пресс-службе АО "Марка" ТАСС уточнили, что специально к выпуску изготовлены конверт и штемпели первого дня для почтамтов, расположенных на улице Мясницкая, 26 в Москве и в Туле на проспекте Ленина, 30. "Участники фестиваля и все желающие смогут посетить эти почтамты и поставить оттиск уникального почтового штемпеля на свою корреспонденцию", - отметили в пресс-службе.

"Российская студенческая весна" - массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн учащихся из более 700 образовательных организаций России.

В этом году юбилейный фестиваль пройдет в Туле и Москве 15-19 мая. В конкурсной программе примут участие свыше 3 тыс. талантливых студентов.