Видеонаблюдение впервые будет организовано в территориальных избиркомах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Видеонаблюдение впервые будет организовано во всех территориальных избирательных комиссиях (ТИКах) в день выборов, также туда допустят наблюдателей. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Мы предполагаем, чего никогда не было, видеонаблюдение во всех около 3 тыс. ТИКах осуществить. И наблюдатели там смогут присутствовать", - сказала она на заседании рабочей группы ЦИК, посвященном изменениям в избирательное законодательство.

Памфилова подчеркнула, что это абсолютная новация. Ранее видеонаблюдение велось только на избирательных участках, наблюдатели также могли присутствовать только там.

В ТИК производится ввод данных итоговых протоколов о результатах голосования с участков в систему ГАС "Выборы". В связи с этим к этой процедуре возникали вопросы у участников выборов, которые могли заподозрить сотрудников ТИК в фальсификациях.