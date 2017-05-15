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Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса

Общество
15 мая, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Олег Белозеров прибыл в столицу Китая в составе российской делегации на форум "Один пояс - один путь"

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Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров

Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в Пекине перенес операцию по удалению аппендикса, сообщили ТАСС в компании.

"Предварительный диагноз подтвержден - аппендицит; проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", - сказал представитель РЖД.

Белозеров входил в состав российской делегации на форуме "Один пояс - один путь", который проходил в Китае 14-15 мая.

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