Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в Пекине перенес операцию по удалению аппендикса, сообщили ТАСС в компании.

"Предварительный диагноз подтвержден - аппендицит; проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", - сказал представитель РЖД.

Белозеров входил в состав российской делегации на форуме "Один пояс - один путь", который проходил в Китае 14-15 мая.