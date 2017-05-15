Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в Пекине перенес операцию по удалению аппендикса, сообщили ТАСС в компании.
"Предварительный диагноз подтвержден - аппендицит; проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", - сказал представитель РЖД.
Белозеров входил в состав российской делегации на форуме "Один пояс - один путь", который проходил в Китае 14-15 мая.