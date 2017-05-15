В Краснодаре открылся финал V Национального чемпионата WorldSkills Russia

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие V Национального чемпионата WorldSkills Russia, самого масштабного в стране турнира по профессиональному мастерству, состоялось в Краснодаре, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем самый большой чемпионат в мире. Я хотел бы обратиться к каждому участнику - в эти три дня вам предстоит финальный бой. Я хотел бы вам пожелать, чтобы это была честная борьба и победил сильнейший", - пожелал участникам генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")" Роберт Уразов.

"Более трех дней на этой площадке вы будете демонстрировать свое профессиональное мастерство, бороться за звание лучшего из лучших в своем деле. Самое современное оборудование представлено на этой площадке - это будущее экономики нашей страны. Но ни одна даже самая современная машина не сможет работать без человеческих рук. В ваших руках будущее нашей страны", - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году финал чемпионата, который завершится 19 мая, пройдет по 113 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 конкурсантов. Соревнующихся будут оценивать 1400 экспертов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

В рамках деловой программы финала чемпионата 16 мая состоится пленарное заседание, организованное WorldSkills Russia совместно с ТАСС. Его участники, политики и крупнейшие эксперты в области образования, обсудят эффективность системы переподготовки кадров. Финал Национального чемпионата Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.