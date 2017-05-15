Путин: форум "Российская студенческая весна" приобщает молодежь к духовному наследию

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXV Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" отметил, что фестиваль зарекомендовал себя уникальной площадкой для общения студентов из многих регионов страны, а также для реализации их талантов и возможностей. Текст приветствия опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Насыщенная программа фестиваля помогает одаренным юношам и девушкам определиться с будущей профессией, приобрести полезный опыт в самых разных сферах деятельности, в том числе в волонтерской, просветительской, благотворительной работе, - отметил Путин. - А главное - такие интересные и содержательные конкурсы способствуют приобщению молодежи к богатому культурному, духовному наследию народов России, к нашим историческим, патриотическим традициям".
Президент "убежден, что фестиваль пройдет с успехом, станет настоящим праздником для участников и гостей".
Путин пожелал участникам и гостям фестиваля вдохновения, победного настроя и удачи.
"Российская студенческая весна" - массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн учащихся из более чем 700 образовательных организаций России.
В этом году юбилейный фестиваль пройдет в Туле и Москве 15-19 мая. В конкурсной программе примут участие свыше 3 тыс. студентов.