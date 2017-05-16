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Путешественник из России начал латиноамериканский этап кругосветки на мотоцикле

Общество
16 мая, 4:02 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Олег Харитонов планирует добраться до Ушуайи - самого южного города Аргентины

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Москвич Олег Харитонов, проехавший в одиночку на мотоцикле 109 тыс. км, выехал из Буэнос-Айреса, начав тем самым латиноамериканский этап своего кругосветного путешествия. Как сообщил ТАСС россиянин, его следующей целью является самый южный город Аргентины - Ушуая.

"Там заканчивается материк и там произойдет очень важный, переломный момент в моем путешествии: от Ушуайи я поеду домой", - сказал россиянин.

По его словам, у него нет четко прописанного по дням плана путешествия, и он не знает точно, как будет пролегать его маршрут. "У меня есть своего рода правило: я никогда не изучаю подробно, что впереди. Поэтому первое, что меня ждет, - это неизвестность. И это самое интересное", - сказал Харитонов.

Он также отметил, что по пути следования собирается проводить встречи с соотечественниками. Как убедилась корреспондент ТАСС, люди из разных уголков Аргентины с охотой предлагают свою помощь и просят путешественника заехать в их город. "Есть некоторые населенные пункты совершенно невыгодные для остановки, но я все равно постараюсь в них заехать", - отметил россиянин. "В Аргентине потрясающее гостеприимство и единение соотечественников, которое я мало где встречал", - подчеркнул он.

Харитонов выехал из Москвы 20 августа 2014 года, пересек Россию на восток, сделал круг по Юго-Восточной Азии, Среднему и Ближнему Востоку, объездил всю Европу и спустился по западному побережью Африки из Марокко до ЮАР. После Аргентины путешественник отправится до Аляски, а затем проедет всю Россию до Москвы. Вернуться в российскую столицу Харитонов планирует в августе 2018 года.

По словам путешественника, пока самым сложным в его путешествии был африканский этап. В Республике Конго у него диагностировали малярию, в Нигерии на него совершили нападение, в Намибии путешественника попытались ограбить, а в Буркина-Фасо ему пришлось убегать от слонов. Всего на данный момент Харитонов побывал в 62 странах. Поддержку ему, в частности, оказывает Федерация мототуризма России.

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