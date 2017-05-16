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Минэкономразвития представило предложения о льготах для компаний, развивающих образование

Общество
16 мая, 11:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 16, мая. /ТАСС

Ранее о намерении развивать систему налоговых льгот для бизнеса, вкладывающего средства в образовательные программы и учреждения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития представило предложения о введении льгот для компаний, вкладывающих средства в образовательные программы и учреждения. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки Людмила Огородова на дискуссии в рамках финала V Национального чемпионата молодые профессионалы (WorldSkills Russia).

"Мы готовим поправки в закон о налоговом стимулировании для производственных партнеров, которые вместе с нами реализуют образовательные программы. Мы об этом много говорили, но Ольга Юрьевна Голодец (вице-премьер РФ  - прим. ТАСС) на последнем проектном комитете (проектный комитет WorldSkills - прим. ТАСС) потребовала наконец-то внести в Государственную думу налоговые меры. Минэкономразвития представило уже эти документы и они обсуждаются", - сказала Огородова.

11 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство РФ будет развивать систему налоговых льгот для бизнеса, вкладывающего средства в образовательные программы и учреждения. Проект закона предусматривает налоговые льготы для тех организаций, которые участвуют в формировании целевого капитала образовательных учреждений - эндаумента, в том числе путем предоставления имущества, учебного и лабораторного оборудования.

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