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ВШЭ: российские студенты узнают новости через социальную сеть "ВКонтакте"

Общество
16 мая, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По данным исследования, среди студентов телевидение как способ получения информации занимает пятое место

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Две трети (70%) российских студентов используют социальную сеть "ВКонтакте" для получения новостной информации о стране и мире в ежедневном формате. Об этом свидетельствуют результаты общероссийского исследования Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ "Ценностные ориентации российского студенчества", представленные на пресс-конференции в ТАСС.

"Те студенты, которых мы опрашивали, - это типичные представители поколения Y и Z, которые живут в эпоху информационных технологий. Если посмотрим на россиян в целом, то новости о жизни в стране из социальных сетей получают только 11% россиян. Студенты, получается, в семь раз активнее пользуются соцсетями", - пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории Анна Сорокина.

При этом доверие к получаемой этим способом информации составляет только 43%. Более 40% респондентов сообщили, что узнают новости через Instagram, доверие к которому еще ниже - 29%.

Телевидение в качестве канала получения информации по популярности среди студентов оказалось на пятом месте (21,4% при доверии в 42%). Новостные выпуски на радио слушают 7,1% опрошенных, газеты читают 3% респондентов при уровне доверия 32% и 28% соответственно.

Опрос проводился с 19 февраля по 27 марта 2017 года. В исследовании принимали участие более 6 тысяч студентов очных отделений из 109 российских вузов.

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