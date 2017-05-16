Минздрав РФ разработал законопроект о йодировании соли

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект о йодировании пищевой соли, используемой для досаливания в быту. Об этом сообщил на конференции, посвященной проблеме неинфекционных заболеваний, официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

"Сегодня при участии эндокринологического центра разработан проект федерального закона о йодировании поваренной соли", - сказал он.

По словам Салагая, йодирование должно коснуться в первую очередь соли мелкого помола, которая используется преимущественно для досаливания дома и в заведениях общественного питания, кафе и ресторанах. Те виды соли, которые используются в пищевой промышленности, обязательному обогащению йодом пока подлежать не будут.

Йодирование пищевой соли, по данным экспертов, позволяет успешно профилактировать йододефицитные состоянии и заболевания, которые с ним связаны.

В целом рынок пищевой соли, по оценкам предприятия "Руссоль", оценивается в 1,2 млн тонн в год. Пищевая соль для населения, то есть тот вид соли, который используется для досаливая еды, составляет около 400 тыс. тонн в год.