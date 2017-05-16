Около сотни жилых домов новых серий возведут в Москве в ближайшие два года

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. В ближайшие два года жилые кварталы столицы пополнятся 96 новыми домами, отвечающими современным архитектурно-градостроительным решениям. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В ближайшие два года 72 дома новых серий построят инвесторы, 24 новостройки серий "ЛСР" и "ДОММОС" возведет город", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина. Он отметил, что на сегодняшний день уже завершено строительство 23 многоэтажек, 11 из которых возведено за счет бюджета, еще 12 - на инвестиционные средства.

Как уточнил Левкин, панельные дома новых серий возводятся в районах Бескудниковский, Некрасовка, Дмитровский, Выхино-Жулебино, а также в Новой Москве.

В мае 2015 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил новые требования к внешнему облику многоквартирных жилых зданий. Дома новых серий могут иметь разную этажность, разнообразные фасады, свободные планировки квартир, при этом первые этажи, как правило, нежилые, используются для размещения детских центров, пунктов оказания бытовых услуг и других объектов.