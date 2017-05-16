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Москалькова предлагает ограничить предельные сроки содержания в СИЗО

Общество
16 мая, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По словам омбудсмена, отсутствие предельных сроков содержания в СИЗО признается ЕСПЧ нарушением Европейской конвенции

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем ежегодном докладе указала на необходимость законодательно ограничить предельные сроки содержания под стражей подсудимых. Сам доклад публикует "Российская газета".

"Действующее уголовно-процессуальное законодательство устанавливает запрет на содержание под стражей на стадии расследования уголовного дела свыше 18 месяцев. Однако законодатель не предусмотрел максимальные сроки содержания под стражей подсудимого с момента передачи уголовного дела в суд. На практике бывают случаи, когда лица, виновность которых еще не установлена судом, содержатся под стражей несколько лет", - говорится в документе. В нем приводится пример того, как гражданин провел в СИЗО семь лет, дожидаясь приговора суда.

Москалькова указывает, что такая практика признается ЕСПЧ нарушением Европейской конвенции. "В связи с изложенным уполномоченный полагает, что в законодательстве должны быть установлены предельные сроки содержания под стражей в качестве меры пресечения и на стадии судебного разбирательства дела", - сообщается в докладе.

В документе Москалькова также выражает недоумение в связи с задержкой принятия внесенного в 2008 году законопроекта о порядке зачета времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Омбудсмен считает, что актуальность решения этого вопроса "не только не уменьшилась, но и, напротив, стала еще острее".

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, который вводит коэффициенты кратности зачета времени содержания под стражей в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. В частности, предполагается засчитывать день пребывания в СИЗО за полтора для осужденных на отбывание наказания в колонии общего режима и за два дня - в колонии-поселении.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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Россия
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