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Более 400 тыс. военнослужащих числятся в реестре нуждающихся в жилье

Общество
17 мая, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Департамент жилищного обеспечения Минобороны был создан семь лет назад, за это время жильем были обеспечены 470,2 тыс. военнослужащих

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 400 тыс. нуждающихся в жилье военнослужащих числятся на сегодняшний день в едином электронном реестре Минобороны РФ. Об этом журналистам сообщил начальник департамента жилищного обеспечения военного ведомства Сергей Пирогов.

"Для усовершенствования порядка учета военнослужащих создан единый электронный реестр военнослужащих, нуждающихся в жилье. В настоящее время в него включено более 400 тыс. записей о военнослужащих. Создание единого реестра существенно упростило процедуру признания военнослужащего нуждающимся в жилье, причем эта процедура осуществляется единожды и при переводе к новому месту службы повторной постановки на учет не требуется", - сказал Пирогов.

Он уточнил, что департамент жилищного обеспечения военного ведомства был создан семь лет назад, за это время жильем были обеспечены 470,2 тыс. военнослужащих (с учетом членов их семей - более 1,5 млн человек).

Пирогов также сообщил, что если раньше число сотрудников военного ведомства, занимающихся в той или иной мере вопросами обеспечения жильем, составляло порядка 9,5 тыс. человек, то сейчас этим занимаются около 800 человек.

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