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Депутат Госдумы предложил создать в России Министерство туризма

Общество
17 мая, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Михаил Дегтярев также считает, что необходимо создать "фонд туристической реновации"

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил создать в России Министерство туризма.

"Туризм - это отрасль номер один в мировой экономике. Ни нефть, ни газ, ни другие полезные ископаемые. 10,5% мирового продукта обеспечивает сфера туризма", - заявил он журналистам.

По его словам, в департаменте туризма Министерства культуры РФ работают "десять человек плюс агентство Ростуризм, у которого нет ни полномочий, ни права законодательной инициативы".

"Поэтому мы считаем, что эта сфера должна управляться совершенно по-другому, как во всем мире, должно быть создано Министерство туризма", - предложил депутат.

Кроме этого, по его мнению, необходимо создать "фонд туристической реновации". "Сотни, даже тысячи детских лагерей, турбаз сегодня находятся в запустении", - заявил он.

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