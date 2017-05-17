Депутат Госдумы предложил создать в России Министерство туризма

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил создать в России Министерство туризма.

"Туризм - это отрасль номер один в мировой экономике. Ни нефть, ни газ, ни другие полезные ископаемые. 10,5% мирового продукта обеспечивает сфера туризма", - заявил он журналистам.

По его словам, в департаменте туризма Министерства культуры РФ работают "десять человек плюс агентство Ростуризм, у которого нет ни полномочий, ни права законодательной инициативы".

"Поэтому мы считаем, что эта сфера должна управляться совершенно по-другому, как во всем мире, должно быть создано Министерство туризма", - предложил депутат.

Кроме этого, по его мнению, необходимо создать "фонд туристической реновации". "Сотни, даже тысячи детских лагерей, турбаз сегодня находятся в запустении", - заявил он.