Единый реестр населения планируется ввести в работу в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Единый реестр населения, который объединит в себе всю информацию о гражданах, должен начать работать в РФ в 2020 году. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на Международном юридическом форуме в Петербурге.

"Предусмотрено, что этот реестр, а по сути сводная база данных, должен начать работать с 2020 года", - сказал он.

Коновалов отметил, что создание такой базы непосредственно Минюстом не ведется. Ведомство работает над ее созданием совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой (ФНС).

Предполагается, что реестр объединит сведения обо всех гражданах страны, начиная с 1996 года.