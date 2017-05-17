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Единый реестр населения планируется ввести в работу в 2020 году

Общество
17 мая, 11:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, мая. /ТАСС

Над созданием такой базы работает Минюст совместно с Минфином и ФНС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Единый реестр населения, который объединит в себе всю информацию о гражданах, должен начать работать в РФ в 2020 году. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на Международном юридическом форуме в Петербурге.

"Предусмотрено, что этот реестр, а по сути сводная база данных, должен начать работать с 2020 года", - сказал он.

Коновалов отметил, что создание такой базы непосредственно Минюстом не ведется. Ведомство работает над ее созданием совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой (ФНС).

Предполагается, что реестр объединит сведения обо всех гражданах страны, начиная с 1996 года.

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