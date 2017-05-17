Единый реестр населения планируется ввести в работу в 2020 году

Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедерацийСпорт 17 мая, 12:15
Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взяткиПроисшествия 17 мая, 12:10
Ушаков: РФ и США по-прежнему рассчитывают на встречу Путина с Трампом на G20Политика 17 мая, 12:03
Защита челябинского экс-губернатора обжалует в ЕСПЧ отказ суда рассмотреть жалобы на обыскНовости Урала 17 мая, 12:02
Сыры из молока французских коз на Урале получили имяНовости партнеров 17 мая, 11:55
Тюменские ученые проведут анализ воды из озер, образованных на месте воронок на ЯмалеНаука 17 мая, 11:54
ВЦИОМ: большинство москвичей поддерживают снос пятиэтажекОбщество 17 мая, 11:17
Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторовСпорт 17 мая, 11:13
Власти Поморья выделили 8 млн руб. на открытие отделения паллиативной медпомощи детямНовости партнеров 17 мая, 11:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Единый реестр населения, который объединит в себе всю информацию о гражданах, должен начать работать в РФ в 2020 году. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на Международном юридическом форуме в Петербурге.
"Предусмотрено, что этот реестр, а по сути сводная база данных, должен начать работать с 2020 года", - сказал он.
Коновалов отметил, что создание такой базы непосредственно Минюстом не ведется. Ведомство работает над ее созданием совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой (ФНС).
Предполагается, что реестр объединит сведения обо всех гражданах страны, начиная с 1996 года.