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Автоматика Мосэкомониторинга продолжает фиксировать превышение сероводорода в Капотне

Общество
17 мая, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 17 мая./ТАСС

Загрязненный фон отмечается уже на протяжении 11 часов

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МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга продолжают фиксировать превышение уровня содержания сероводорода в воздухе в районе Капотня на юго-востоке Москвы. По данным станции, на 11.00 мск отмечено 6,87 ПДК сероводорода. Датчики фиксируют скачки уровня этого вещества в воздухе.

"По данным на 01.00 мск было зафиксировано 51-кратное превышение нормы, к 6 часам утра оно сократилось до 2,9. В 07.00 мск зафиксировано 5,8 ПДК, в 8 утра - 5,29, в 9 часов - уже 9,85 ПДК, в 10.00 мск - 9,56 ПДК, в 11 часов - 6,87 ПДК",- отмечается в данных станции, которые приводит Мосэкомониторинг.

Загрязненный фон отмечается уже на протяжении 11 часов. Показания датчиков обновляются. Все остальные показатели соответствуют нормам.

Ранее в МЧС сообщили, что лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы. По словам представителя министерства, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.

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