МЧС не зафиксировал превышения нормы сероводорода на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

"Сегодня ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.

"Главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в Мосэкомониторинг, который проведет его поверку", - отметили в ГУ МЧС.