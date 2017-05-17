Эксперт: заболеваемость диабетом в РФ обгоняет рост ожирения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости сахарным диабетом в России обгоняет по темпам рост числа случаев ожирения. Об этом сообщила на круглом столе, посвященном проблеме неинфекционных заболеваний, директор Института диабета Эндокринологического научного центра Минздрава РФ Марина Шестакова.

"Ожирение как предтеча сахарного диабета растет <...> При том, что ожирение за последние 35 лет выросло в 2-2,5 раза, то сахарный диабет увеличился в четыре раза", - сказала она.

Число смертей от осложнений сахарного диабета, по словам эксперта, превышает многие показатели смертей от неинфекционных заболеваний. "Количество зарегистрированных больных с сахарным диабетом сейчас в РФ - более 4,3 млн человек. Это 2,8% населения страны", - добавила она.

Только за прошедшие два года число заболевших диабетом взрослых увеличилось в два раза. "Это неокончательная цифра, потому что есть огромное число недоучтенных людей <...> Количество заболевших диабетом второго типа, который возникает у взрослых и пожилых людей, их, действительно, в два раза больше", - сказала она.

Многие заболевшие диабетом не знают о своем заболевании, пока не начинаются осложнения. По словам Шестаковой, это связанно с тем, что население недостаточное внимание уделяет своему здоровью и профилактическим осмотрам. При этом человеку в преддиабетном состоянии достаточно начать вести здоровый образ жизни для того, чтобы диабета избежать.