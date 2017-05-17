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Группа "Россия - Исламский мир" подала заявку на получение консультативного статуса в ООН

Общество
17 мая, 14:34 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, мая. /ТАСС

Президент Татарстана заявил, что данный статус позволит группе выступать на международном уровне для обсуждения вопросов по защите от терроризма

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ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир", в которую входят государственные и общественные деятели из 27 мусульманских стран, подала документы на получение консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН. Об этом сообщил один из членов группы, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Считаю важным отметить, что мы подали документы в Организацию Объединенных Наций для получения консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН, что позволит нам выступать на международном уровне и делиться опытом и предложениями с коллегами со всего мира", - сказал он на очередном заседании группы "Россия - Исламский мир" в Грозном.

По словам Минниханова, встречи, подобные той, что проходит в столице Чечни, способствуют консолидации мусульман и решают культурно-просветительские задачи. Глава Татарстана добавил, что проведение общественных и научных форумов приводит к расширению диалога религии и науки, экспертного сообщества.

"Межнациональный и межконфессиональный мир - опора российской государственности, это стало нашей уникальной особенностью, которую мы бережем и развиваем. Терроризм и радикализм - это угроза не только для мусульманских стран, но и для всего человечества. Мы готовы делиться своим опытом, поскольку уверены, что с вызовами, которые ставит перед нами современность, можно справиться только сообща", - отметил Минниханов.

Третье заседание Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" впервые проходит в Грозном с 16 по 17 мая. Помимо Минниханова в нем принимают участие главы республик Северного Кавказа, Башкортостана, Крыма, а также представители почти трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. После окончания форума участники переедут в Казань на IX Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который состоится 18-20 мая 2017.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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