Московские ЗАГСы назвали самые необычные имена года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московские родители стали называть детей античными именами. Одними из самых необычных имен стали Офелия, Серена, Потап, Фома и Лавр. Также москвичи выбирали для своих детей имена из мифологии Древнего Рима и Греции - Ахиллес и Юнона.

Столичное управление ЗАГС обнародовало список самых популярных и необычных имен 2017 года, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Необычными именами детей называют не только иностранные семьи, для которых они привычны. Русские родители также стремятся дать своим детям экзотическое имя. Новорожденные девочки в этом году получали такие имена как Ума, Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис.

Список популярных необычных имен немного изменился по сравнению с 2016 годом. В прошлом году родители выбирали для детей такие имена как Цезарь, Варфоломей, Евстигней, Купава, Всеслава и Агата Мария.

Перечень самых любимых мужских имен среди москвичей с прошлого года остался практически неизменным. Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему занимает Александр - такое имя дали 764 младенцам, родившимся в столице в первом квартале этого года. Вторая строчка рейтинга досталась Михаилу (655 детей), третья - Артему (630).

Далее идут Даниил (Данила), Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл. На девятом месте списка самых распространенных имен - Тимофей. Замыкает десятку Егор.

Самым любимым женским именем в московских семьях остается Софья или София (так назвали 925 малышек), на втором месте - Мария (638), на третьем - Анна (580).

В десятку также попали Алиса, Анастасия, Полина, Виктория, Александра, Ксения и Екатерина.