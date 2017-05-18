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Московские ЗАГСы назвали самые необычные имена года

Общество
18 мая, 9:40 UTC+3

Одними из самых необычных женских имен стали Ума, Элизабет, Франческа и Паола, из мужских - Лавр и Ахиллес

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московские родители стали называть детей античными именами. Одними из самых необычных имен стали Офелия, Серена, Потап, Фома и Лавр. Также москвичи выбирали для своих детей имена из мифологии Древнего Рима и Греции - Ахиллес и Юнона.

Столичное управление ЗАГС обнародовало список самых популярных и необычных имен 2017 года, сообщается на сайте мэрии Москвы.

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Необычными именами детей называют не только иностранные семьи, для которых они привычны. Русские родители также стремятся дать своим детям экзотическое имя. Новорожденные девочки в этом году получали такие имена как Ума, Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис.

Список популярных необычных имен немного изменился по сравнению с 2016 годом. В прошлом году родители выбирали для детей такие имена как Цезарь, Варфоломей, Евстигней, Купава, Всеслава и Агата Мария.

Перечень самых любимых мужских имен среди москвичей с прошлого года остался практически неизменным. Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему занимает Александр - такое имя дали 764 младенцам, родившимся в столице в первом квартале этого года. Вторая строчка рейтинга досталась Михаилу (655 детей), третья - Артему (630).

Далее идут Даниил (Данила), Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл. На девятом месте списка самых распространенных имен - Тимофей. Замыкает десятку Егор.

Самым любимым женским именем в московских семьях остается Софья или София (так назвали 925 малышек), на втором месте - Мария (638), на третьем - Анна (580).

В десятку также попали Алиса, Анастасия, Полина, Виктория, Александра, Ксения и Екатерина.

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